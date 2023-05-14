Ночью ПВО уничтожило три ракеты и 25 дронов россиян

В ночь на 14 мая россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, во время которого выпустили по нашей стране крылатые ракеты и беспилотники. Украинские силы ПВО уничтожили три ракеты и 25 дронов, сообщили в Воздушных Силах.

"В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами Shahed-136/131, ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации. Ту-95мс. В течение ночной атаки уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В частности, за ночь наши защитники уничтожили:

18 ударных дронов Shahed-136/131;

один ударный БпЛА типа "Ланцет";

два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

четыре БпЛА (тип уточняется);

три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

По данным Генштаба ВСУ, в результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских заведений. Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.