Ночью ПВО уничтожило три ракеты и 25 дронов россиян
ВСУ отработали на "отлично"
Міністерство оборони України
В ночь на 14 мая россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, во время которого выпустили по нашей стране крылатые ракеты и беспилотники. Украинские силы ПВО уничтожили три ракеты и 25 дронов, сообщили в Воздушных Силах.
"В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами Shahed-136/131, ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации. Ту-95мс. В течение ночной атаки уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В частности, за ночь наши защитники уничтожили:
- 18 ударных дронов Shahed-136/131;
- один ударный БпЛА типа "Ланцет";
- два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
- четыре БпЛА (тип уточняется);
- три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.
По данным Генштаба ВСУ, в результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских заведений. Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.
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