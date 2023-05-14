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Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов

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Двое гражданских были госпитализированы

Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов

ДСНС

Новина українською

Россияне дважды в ночь с 13 на 14 мая атаковали Тернопольскую область.

Первый прилет был зафиксирован поздним вечером в субботу. Как сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в результате взрывов были травмированы двое гражданских. У них диагностировали осколочные ранения и ожоги.

Утром Труш добавил, что пожар тушили всю ночь. К работам привлечены 18 единиц техники и более 80 человек личного состава спасателей.

Также в 5 часов утра было зафиксировано повторное попадание крылатых ракет. Глава ОВА сообщил о том, что было зафиксировано повреждения 12 дачных домов. В этот раз обошлось без пострадавших.

“Пожар, который возник на месте – сразу был ликвидирован. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовых автомобилей. Пострадавших от этого чрезвычайного происшествия нет”, - отметил Труш.

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В статье: война с россией
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