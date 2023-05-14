Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов

Россияне дважды в ночь с 13 на 14 мая атаковали Тернопольскую область.

Первый прилет был зафиксирован поздним вечером в субботу. Как сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в результате взрывов были травмированы двое гражданских. У них диагностировали осколочные ранения и ожоги.

Утром Труш добавил, что пожар тушили всю ночь. К работам привлечены 18 единиц техники и более 80 человек личного состава спасателей.

Также в 5 часов утра было зафиксировано повторное попадание крылатых ракет. Глава ОВА сообщил о том, что было зафиксировано повреждения 12 дачных домов. В этот раз обошлось без пострадавших.