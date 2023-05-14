Ига Швентек - Леся Цуренко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча WTA
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опытная украинская теннисистка проходит испытание первой ракеткой мира. На турнире в Риме Цуренко уже прошла другую украинку, Элину Свитолину и американку Бернарду Пера. Швентек стартовала сразу со второго круга, поэтому пока провела в столице Италии только матч с Анастасией Павлюченковой, выигравшей в двух сетах. В единственном очном матче между Цуренко и Швентек победу одержала полячка, отдав всего два гейма.
Матч между Швентек и Цуренко состоится на центральном корте вторым запуском после завершения встречи между Муховой и Джорджи.
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Теннис. WTA. Рим. Третий круг
14 мая. Начало не ранее 14:00
Ига Швентек (Польша, 1) - Леся Цуренко (Украина, 68)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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