Ига Швентек - Леся Цуренко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Опытная украинская теннисистка проходит испытание первой ракеткой мира. На турнире в Риме Цуренко уже прошла другую украинку, Элину Свитолину и американку Бернарду Пера. Швентек стартовала сразу со второго круга, поэтому пока провела в столице Италии только матч с Анастасией Павлюченковой, выигравшей в двух сетах. В единственном очном матче между Цуренко и Швентек победу одержала полячка, отдав всего два гейма.

Матч между Швентек и Цуренко состоится на центральном корте вторым запуском после завершения встречи между Муховой и Джорджи.

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Теннис. WTA. Рим. Третий круг

14 мая. Начало не ранее 14:00

Ига Швентек (Польша, 1) - Леся Цуренко (Украина, 68)

Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO