Шевченко: В детстве я рос на игре украинцев, выигравших Золотой мяч
В итоге и сам забрал эту награду
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Бывший нападающий "Милана", "Челси" и "Динамо" Андрей Шевченко поделился своими эмоциями от победы в номинации на "Золотой мяч" в 2004 году.
"Я не верил в это... Это всегда было моей мечтой. В детстве я смотрел, кто выиграл "Золотой мяч" среди украинцев, я на них рос...
В “Милане” я наблюдал за Ван Бастеном, невероятным нападающим. Цель была очень высока, я мечтал ее выиграть. Когда я узнал, я был счастлив. Спасибо моим товарищам по команде: без "Милана", без моих одноклубников из "Милана" и Украины я бы этого не сделал", - сказал эксфорвард.
Напомним, что кроме Шевченко среди украинцев "Золотой мяч" получали Олег Блохин и Игорь Беланов.
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