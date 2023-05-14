Шевченко: В детстве я рос на игре украинцев, выигравших Золотой мяч

Бывший нападающий "Милана", "Челси" и "Динамо" Андрей Шевченко поделился своими эмоциями от победы в номинации на "Золотой мяч" в 2004 году.

"Я не верил в это... Это всегда было моей мечтой. В детстве я смотрел, кто выиграл "Золотой мяч" среди украинцев, я на них рос...

В “Милане” я наблюдал за Ван Бастеном, невероятным нападающим. Цель была очень высока, я мечтал ее выиграть. Когда я узнал, я был счастлив. Спасибо моим товарищам по команде: без "Милана", без моих одноклубников из "Милана" и Украины я бы этого не сделал", - сказал эксфорвард.