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Шевченко: В детстве я рос на игре украинцев, выигравших Золотой мяч

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В итоге и сам забрал эту награду

Шевченко: В детстве я рос на игре украинцев, выигравших Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Милана", "Челси" и "Динамо" Андрей Шевченко поделился своими эмоциями от победы в номинации на "Золотой мяч" в 2004 году.

"Я не верил в это... Это всегда было моей мечтой. В детстве я смотрел, кто выиграл "Золотой мяч" среди украинцев, я на них рос...

В “Милане” я наблюдал за Ван Бастеном, невероятным нападающим. Цель была очень высока, я мечтал ее выиграть. Когда я узнал, я был счастлив. Спасибо моим товарищам по команде: без "Милана", без моих одноклубников из "Милана" и Украины я бы этого не сделал", - сказал эксфорвард.

Напомним, что кроме Шевченко среди украинцев "Золотой мяч" получали Олег Блохин и Игорь Беланов.

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В статье: Андрей Шевченко Олег Блохин Игорь Беланов Милан
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Источник:
SempreMilan

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