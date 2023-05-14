Тренер Металлиста – о 0:5 против Зари: Надо поскорее забыть сегодняшнюю игру
Впереди на харьковчан ждет дерби
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче против "Зари":
“ - Сегодня победила команда, которая была лучше на поле. Если открываешь игру так, как ее открыли мы – понятно, что будет трудно победить такого соперника как "Заря". У них хороший уровень игроков. Победила лучшая команда. Вот и все.
- Сегодня у "Металлиста" были кадровые проблемы. В частности, в Пате. Что с ним?
- Да, было несколько травм в команде. Посмотрим, на сколько они серьезны. Нужно отдохнуть, отойти от сегодняшней игры. У нас дальше важный матч – нужно настроить команду на него.
- Какая психология сейчас в команде после такого результата?
- Конечно, ничего хорошего, когда команда проиграет с таким результатом. Но что нам делать? Надо готовиться к следующему матчу. Надо поскорее забыть сегодняшнюю игру”, - сказал Огненович.
После поражения "Металлист" продолжает находиться на 15-й позиции чемпионата Украины. Следующий матч харьковчане сыграют 21 мая в дерби против "Металлиста 1925".
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