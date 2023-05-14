Под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух российских полковников
Они "задвухсотились" во время штурмов ВСУ
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Минобороны России заявило о гибели двух полковников, руководивших бригадами российских военных. Они якобы получили тяжелые ранения во время штурмов ВСУ возле Бахмута.
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, руководивший российскими захватчиками вблизи села Ивановское, погиб во время штурма украинских военных вблизи Бахмута. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков говорит, что он якобы погиб от тяжелых ранений во время эвакуации с поля боя.
Второй ликвидированный – заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. По версии российских пропагандистов, он также погиб недалеко от Бахмута, под селом Клещиевка, во время наступления ВСУ.
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