Генштаб ВСУ: Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста сорок пятых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

Российская федерация не отказывается от планов по оккупации нашей территории, продолжает вести захватническую войну.

Противник не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городу Харькову и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло около 30 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области и Волфино, Садки Сумской области, а также Александровка, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Ольшаной и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис, Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Министерство обороны российской федерации продолжает принимать меры по интеграции незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в собственные вооруженные силы. Так, ко всему личному составу одной из бригад 1 армейского корпуса вс рф доведено распоряжение, в котором бывшим военнослужащим так называемой "ДНР" поставлено обязательное условие по замене их военных билетов на военные билеты вс рф, а также по переподписанию контрактов с мо рф минимальным сроком военной службы два года. В случае отказа этих лиц будут отправлять на опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА, 2 из них - типа "Орлан-10" и 1 - "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 1 важную цель противника.