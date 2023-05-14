В Харькове состоялся первый боксерский турнир во время войны

В харьковском метрополитене прошел турнир в честь Героев Обороны Харькова. В нем приняли участие боксеры Олимпийской сборной Украины и военные.

В целях безопасности боксерский турнир был проведен на перроне станции метро. Это было первое спортивное мероприятие в Харькове с момента полномасштабного вторжения.

На турнире состоялось 10 поединков, в которых принимали участие одни из лучших боксеров сборной команды Украины.

Знаменательное событие для всей Украины и, в частности, города-героя Харькова также посетило руководство федерации бокса Украины.