В Харькове состоялся первый боксерский турнир во время войны
Его провели в метро
Фото: facebook.com
В харьковском метрополитене прошел турнир в честь Героев Обороны Харькова. В нем приняли участие боксеры Олимпийской сборной Украины и военные.
В целях безопасности боксерский турнир был проведен на перроне станции метро. Это было первое спортивное мероприятие в Харькове с момента полномасштабного вторжения.
На турнире состоялось 10 поединков, в которых принимали участие одни из лучших боксеров сборной команды Украины.
Знаменательное событие для всей Украины и, в частности, города-героя Харькова также посетило руководство федерации бокса Украины.
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