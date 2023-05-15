Авиация и артиллерия ВСУ за воскресенье нанесли 23 удара по районам сосредоточения россиян

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 15 мая, сообщает, что за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника. Были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и уничтожены БПЛА "Supercam".

В свою очередь россияне нанесли 11 ракетных ударов, в частности по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб указывает, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия, при этом обстреляли около 40 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.