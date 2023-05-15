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Вплотную к огромной цифре в графе "Личный состав". Генштаб – о потерях россиян за 15 мая

Общие новости
(1 голосов)

+580

Вплотную к огромной цифре в графе "Личный состав". Генштаб – о потерях россиян за 15 мая

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 199460 (+580) человек ликвидировано,
  • танков – 3759 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 7336 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 3137 (+21) ед,
  • РСЗО – 562 (+0) ед,
  • средства ПВО – 316 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
  • крылатые ракеты – 973 (+3),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16) ед,
  • специальная техника – 407 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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