Вплотную к огромной цифре в графе "Личный состав". Генштаб – о потерях россиян за 15 мая
+580
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 199460 (+580) человек ликвидировано,
- танков – 3759 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7336 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 3137 (+21) ед,
- РСЗО – 562 (+0) ед,
- средства ПВО – 316 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
- крылатые ракеты – 973 (+3),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16) ед,
- специальная техника – 407 (+3).
Данные уточняются.
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