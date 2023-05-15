Президент Украины сообщил, в какую страну он сегодня совершит следующий визит в рамках поездки по Европе
После Парижа – Лондон
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский после визита во Францию прибыл в Великобританию, об этом он сообщил в своих социальных сетях:
"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями".
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак добавил, что "идет активная работа над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:t.me/V_Zelenskiy_official
Популярное сейчас
- Калитвинцев: Футбольный праздник в файном городе Житомир
- Авиация и артиллерия ВСУ за воскресенье нанесли 23 удара по районам сосредоточения россиян
- Артета: Сегодня мы должны извиниться перед нашими фанатами
- Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн