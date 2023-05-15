Президент Украины сообщил, в какую страну он сегодня совершит следующий визит в рамках поездки по Европе

Президент Украины Владимир Зеленский после визита во Францию прибыл в Великобританию, об этом он сообщил в своих социальных сетях:

"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями".

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак добавил, что "идет активная работа над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО".