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Президент Украины сообщил, в какую страну он сегодня совершит следующий визит в рамках поездки по Европе

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После Парижа – Лондон

Президент Украины сообщил, в какую страну он сегодня совершит следующий визит в рамках поездки по Европе

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский после визита во Францию прибыл в Великобританию, об этом он сообщил в своих социальных сетях:

"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями".

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак добавил, что "идет активная работа над укреплением обороны Украины и поддержкой нашего движения в НАТО".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Риши Сунак
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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