Училище штурманов в Луганске, военный склад в Брянской области РФ – где россияне слышали взрывы

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области утром 15 мая прогремела серия взрывов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, опубликовав видео:

Также утром 15 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Впоследствии в одном из районов города поднялся огромный столб дыма. По предварительным данным, взрывы прогремели в районе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. Там россияне обустроили одну из своих военных баз, собирали технику. Оккупанты утверждают, что пострадавших в результате двух мощных взрывов якобы нет.

Источники издания LIGA.net в Луганске говорят, что россияне собирали боевую технику на автовокзале, а на территории ВВАУШ у них была военная база.

Так называемый официальный представитель "народной милиции" лнр андрей марочко заявил, что по Луганску был прилет ракеты Storm Shadow.

В то же время беспилотник атаковал военный склад в Брянской области. 4 машины "Урал" и гаубица были повреждены в результате атаки, как пишут российские СМИ. Атака произошла накануне в районе 6 утра в районе села Полевые Новоселки Брянской области. Беспилотник сбросил боеприпас на крышу склада с российской военной техникой.