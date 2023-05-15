  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Училище штурманов в Луганске, военный склад в Брянской области РФ – где россияне слышали взрывы
В тренде

Училище штурманов в Луганске, военный склад в Брянской области РФ – где россияне слышали взрывы

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И еще в Токмаке

Училище штурманов в Луганске, военный склад в Брянской области РФ – где россияне слышали взрывы

Фото из открытых источников

Новина українською

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области утром 15 мая прогремела серия взрывов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, опубликовав видео:

Также утром 15 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Впоследствии в одном из районов города поднялся огромный столб дыма. По предварительным данным, взрывы прогремели в районе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. Там россияне обустроили одну из своих военных баз, собирали технику. Оккупанты утверждают, что пострадавших в результате двух мощных взрывов якобы нет.

Источники издания LIGA.net в Луганске говорят, что россияне собирали боевую технику на автовокзале, а на территории ВВАУШ у них была военная база.

Так называемый официальный представитель "народной милиции" лнр андрей марочко заявил, что по Луганску был прилет ракеты Storm Shadow.

В то же время беспилотник атаковал военный склад в Брянской области. 4 машины "Урал" и гаубица были повреждены в результате атаки, как пишут российские СМИ. Атака произошла накануне в районе 6 утра в районе села Полевые Новоселки Брянской области. Беспилотник сбросил боеприпас на крышу склада с российской военной техникой.

Читайте такжеНа России заявили об атаке украинского БПЛА по нефтебазе в Брянской области – есть разрушения

По теме
yellow-arrow
Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
yellow-arrow
Защитники продвигаются, россияне стягивают десантников. ВСУ и Минобороны – о ситуации в Бахмуте
yellow-arrow
Monte - Natus Vincere: онлайн прямая видеотрансляция украинского дерби на BLAST Premier по CS:GO
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Петр Андрющенко бавовна Storm Shadow
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде