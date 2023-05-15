Британия передаст ВСУ БПЛА дальнего радиуса действия. Компания из США готовит для Украины тактические дроны

Великобритания отправит в Украину сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км, об этом, как пишет Reuters и другие СМИ, заявило правительство в понедельник, 15 мая, после того как президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и новых беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км. Все это будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление российскому вторжению", – говорится в сообщении правительства.

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Тем временем американская компания AeroVironment начала производить для Украины новейшие тактические беспилотники Jump 20. Об этом сообщает Голос Америки. По словам генерального директора компании Вахида Наваби, беспилотники, которые стали самой передовой технологией компании, будут отправлены ВСУ.

По заказу США AeroVironment передала Украине уже более тысячи Switchblade и других дронов типа Puma. Jump 20 – американский тактический разведывательный беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой. Радиус действия при условиях управления с наземной станции – до 185 км.