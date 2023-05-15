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Швентек после матча с Цуренко: Мы должны поддерживать Украину – я буду делать это до тех пор, пока война не закончится

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Спасибо польской теннисистке

Швентек после матча с Цуренко: Мы должны поддерживать Украину – я буду делать это до тех пор, пока война не закончится

BTU

Новина українською

Первая ракетка мира Ига Швентек ответила на вопросы журналистов после своей победы в матче с Лесей Цуренко в третьем круге турнира в Риме.

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"Леся поблагодарила меня за поддержку Украины, но она делала это и раньше в Майами. Это очень приятно, и я это очень ценю. На мой взгляд, благодарить меня здесь абсолютно не за что, потому что для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится. Я знаю, что сейчас они находятся в тяжелой ситуации, поэтому я очень сочувствую всем украинским игрокам".

"После довольно неуверенного старта в матче, я смогла довольно быстро вернуться, поэтому я довольна тем, что сыграла сегодня уверенно. Получила очередной опыт игры на центральном корте, и я рада, что не было дождя. Моя команда позаботилась о моём восстановлении между турнирами. У меня было три дня отдыха и, откровенно говоря, это очень много. Мне удалось перезагрузиться, забыть о Мадриде и снова стать свежей. На мой взгляд, правильное восстановление – это ключ к успеху. Но посмотрим, как все сложится на второй неделе турнира, потому что она длинная и сложная. Да и календарь становится все более и более плотным".

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В статье: Леся Цуренко война с россией Ига Швёнтек
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Источник:
BTU

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