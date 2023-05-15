Защитники продвигаются, россияне стягивают десантников. ВСУ и Минобороны – о ситуации в Бахмуте
Она очень сложная
Military Media Center
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте:
"Продвижение наших войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем, нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая высший предел человеческих возможностей".
"Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его надо воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается. Все необходимые для обороны решения приняты. Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали непосредственно на месте боевых действий".
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что к окрестностям Бахмута россияне подтягивают десантно-штурмовые отряды:
"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессионализму наших военных. Россияне не меняют цели. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута".
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