Защитники продвигаются, россияне стягивают десантников. ВСУ и Минобороны – о ситуации в Бахмуте

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте:

"Продвижение наших войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем, нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая высший предел человеческих возможностей".

"Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его надо воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается. Все необходимые для обороны решения приняты. Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали непосредственно на месте боевых действий".