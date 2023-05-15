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Сидорчук помог нарисовать в Киеве граффити в память о фанате Динамо, погибшем на Азовстали

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Память о герое Украины будет жить вечно

Сидорчук помог нарисовать в Киеве граффити в память о фанате Динамо, погибшем на Азовстали

Фото: facebook.com/pryshchepa.oleksandr

Новина українською

В Киеве появилось граффити, посвященное Александру Грянику. Боец с позывным "Грян" был фанатом "Динамо" и патриотом Украины.

Весной прошлого года он принял героическое решение добраться до окруженного Мариуполя, чтобы помочь своим собратьям. 8 мая 2022 года во время обороны города Гряник погиб.

В создании рисунка приняли участие отец Александр и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. Сидорчук также передал футболку столичного клуба с именем Николая Шапаренко и автографами игроков.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
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