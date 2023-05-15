Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
Он уже никак не навредит Украине
Twitter a-shtirlitz
О смерти очередного российского оккупанта сообщил в своем Телеграм-канале украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (прозвище – Штирлиц):
"Успешно демобилизирован старший борттехника-инструктор 15 браа (прим. ред. UA-Футбол – бригада армейской авиации) на вертолете Ми-8 капитан Максим Савченко. 13.05.2023 г. в Брянской области был сбит предположительно ракетой, выпущенной с НЛО. Как вариант нормальная версия. Смерть врагам".
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили (в рамках личного состава) около 199460 (+580 за 14.05.2023) человек.
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