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Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8

Общие новости
(2 голосов)

Он уже никак не навредит Украине

Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8

Twitter a-shtirlitz

Новина українською

О смерти очередного российского оккупанта сообщил в своем Телеграм-канале украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (прозвище – Штирлиц):

"Успешно демобилизирован старший борттехника-инструктор 15 браа (прим. ред. UA-Футбол – бригада армейской авиации) на вертолете Ми-8 капитан Максим Савченко. 13.05.2023 г. в Брянской области был сбит предположительно ракетой, выпущенной с НЛО. Как вариант нормальная версия. Смерть врагам".

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.23 ориентировочно составили (в рамках личного состава) около 199460 (+580 за 14.05.2023) человек.

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В статье: война с россией Анатолий Штирлиц
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Источник:
twitter.com/Shtirlitz53

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