Официально: Британия начнет обучение пилотов ВСУ, известны сроки

Для украинских пилотов адаптируют программу, по которой обучаются пилоты Королевских ВВС. Великобритания сотрудничает с другими странами-союзниками по поставкам Украине истребителей F-16.

"Этим летом Великобритания начнет начальный этап полетов для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку. Мы адаптируем программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов. Эта подготовка идет бок о бок с усилиями Великобритании, направленными на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16, которые она выбирает", – отметил премьер Великобритании Риши Сунак.

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военную поддержку на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов – больше, чем любая другая страна, кроме США. Премьер-министр Сунак обязался сохранить этот уровень поддержки в этом году.

Сейчас в 2023 году Великобритания предоставила танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow и прочее. С начала полномасштабной войны Великобритания также подготовила 15 000 украинских военнослужащих.