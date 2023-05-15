Мэдисон Киз - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча WTA
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча WTA
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На престижном Мастерсе в Риме осталась только одна представительница Украины: Ангелина Калинина сегодня проведет поединок за выход в четвертьфинал турнира. Ранее уроженка Новой Каховки уже прошла Анну Блинкову и Софию Кенин, не отдав им ни одного сета. Теперь на ее пути будет американка Мэддисон Киз, входящая в топ-25 мира прямо сейчас. У Киз на этом турнире только один матч: против Магдалены Фрэнх во втором круге. В третьем раунде американка одержала техническую победу над Викторией Азаренко.
Матч между Киз и Калининой пройдет на Центральном корте первым запуском. Старт поединка в 12:00.
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Теннис. WTA. Рим. Четвертый раунд
15 мая. Начало в 12:00
Мэдисон Киз (США, 23) - Ангелина Калинина (Украина, 47)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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