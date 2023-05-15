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Мэдисон Киз - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча WTA

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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча WTA

Мэдисон Киз - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча WTA

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На престижном Мастерсе в Риме осталась только одна представительница Украины: Ангелина Калинина сегодня проведет поединок за выход в четвертьфинал турнира. Ранее уроженка Новой Каховки уже прошла Анну Блинкову и Софию Кенин, не отдав им ни одного сета. Теперь на ее пути будет американка Мэддисон Киз, входящая в топ-25 мира прямо сейчас. У Киз на этом турнире только один матч: против Магдалены Фрэнх во втором круге. В третьем раунде американка одержала техническую победу над Викторией Азаренко.

Матч между Киз и Калининой пройдет на Центральном корте первым запуском. Старт поединка в 12:00.

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Теннис. WTA. Рим. Четвертый раунд
15 мая. Начало в 12:00
Мэдисон Киз (США, 23) - Ангелина Калинина (Украина, 47)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO

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Медісон Кіз - Ангеліна Калініна дивитися онлайн
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В статье: Ангелина Калинина Мэдисон Кис смотреть футбол онлайн
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