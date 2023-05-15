Monte - Natus Vincere: онлайн прямая видеотрансляция украинского дерби на BLAST Premier по CS:GO

Последний в истории Мейджор по CS:GO понемногу приближается к своему завершению. Сегодня место в решающей восьмерке между собой разыграют две украинские киберспортивные организации: Monte и Natus Vincere. NaVi – это икона современного киберспорта, дух победителей и опыт. Monte - это молодость, жажда великих свершений, а также мотивация доказать, что некоторых игроков в NaVi зря списали. Победитель выйдет в Стадию чемпионов, а проигравший получит еще один, последний, шанс на проход дальше.

Матч состоится вторым запуском и должен начаться ориентировочно в 16:30.

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Киберспорт. CS:GO. Стадия легенд. 4-й раунд. ВО3

15 мая. Начало ориентировочно в 16:00

Monte (Украина) - Natus Vincere (Украина)

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