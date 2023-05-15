Monte - Natus Vincere: онлайн прямая видеотрансляция украинского дерби на BLAST Premier по CS:GO
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча по CS:GO
Последний в истории Мейджор по CS:GO понемногу приближается к своему завершению. Сегодня место в решающей восьмерке между собой разыграют две украинские киберспортивные организации: Monte и Natus Vincere. NaVi – это икона современного киберспорта, дух победителей и опыт. Monte - это молодость, жажда великих свершений, а также мотивация доказать, что некоторых игроков в NaVi зря списали. Победитель выйдет в Стадию чемпионов, а проигравший получит еще один, последний, шанс на проход дальше.
Матч состоится вторым запуском и должен начаться ориентировочно в 16:30.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Киберспорт. CS:GO. Стадия легенд. 4-й раунд. ВО3
15 мая. Начало ориентировочно в 16:00
Monte (Украина) - Natus Vincere (Украина)
Трансляция – Youtube-канал Maincast
Популярное сейчас
- Вплотную к огромной цифре в графе "Личный состав". Генштаб – о потерях россиян за 14 мая
- Шансы на ЛЧ еще есть. Марсель - Анже 3:1. Обзор матча и видео голов
- Малиновский отыграл весь матч и показал 87% точности передач
- Более 100 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне против Украины
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО