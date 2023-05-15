Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в четвертом круге Мастерса в Риме. Калинина обыграла американскую теннисистку Мэдисон Киз, которая имела более высокий рейтинг посева.

Встреча началась с рывка американки 3:0 и в шестом гейме Киз уже выигрывала 5:1. Калинина в первой парте взяла еще один гейм, но все же уступила. На второй сет украинка вышла более заряженной, в то время как соперница, похоже, раньше времени поверила в досрочную победу и стала допускать слишком много невынужденных ошибок. Теперь Калинина повела 4:0 и забрала сет. Решающая партия началась с обмена брейками, а кульминацией стал пятый гейм, который на подаче Киз добыла в борьбе Калинина. В дальнейшем украинка защитила преимущество и выиграла матч, который длился чуть больше двух часов.

В четвертьфинале соперницей Ангелины Калининой станет победительница южноамериканской пары Камила Осорио – Беатрис Хадад Мая.

Теннис. WTA. Рим. Четвертый круг

Мэдисон Киз (США, 23) - Ангелина Калинина (Украина, 47) 6:2, 2:6, 4:6