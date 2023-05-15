Оккупанты заявили, что над Донбасс Ареной сработала ПВО

Над стадионом "Донбасс-Арена" в Донецке сработали силы противовоздушной обороны оккупантов.

Якобы, предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и рядом с ареной. Об этом российские СМИ сообщили сегодня днем, 15 мая, ссылаясь на т. н. мэра города.

Ранее мы сообщали, что владелец "Шахтера" Ринат Ахметов потребует от России компенсации убытков, которые были нанесены ему в результате экспроприации инвестиций. В активы в том числе входит "Донбасс Арена" (в нее было инвестировано почти 500 млн долларов) и учебно-тренировочная база "Кирша".