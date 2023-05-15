Россияне попали ракетой по больнице в Авдеевке, есть жертвы – их количество может быть не окончательным

В понедельник, 15 мая, оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу. Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь!"

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, в момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице. Он отметил, что жертв может быть больше.