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Россияне попали ракетой по больнице в Авдеевке, есть жертвы – их количество может быть не окончательным

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Люди находились в укрытии

Россияне попали ракетой по больнице в Авдеевке, есть жертвы – их количество может быть не окончательным

Донецька ОДА

Новина українською

В понедельник, 15 мая, оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Россияне атаковали город ракетами сегодня утром, попали в больницу. Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь!"

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, в момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице. Он отметил, что жертв может быть больше.

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В статье: война с россией Павел Кириленко
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Источник:
t.me/pavlokyrylenko_donoda

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