"Презент для Путина". В Чехии собрали более $2 млн на РСЗО для Украины и анонсировали "нечто взрывное"

Чешская инициатива "Подарок для Путина" (в оригинале – Dárek pro Putina) собрала $2,3 млн на закупку РСЗО RM-70 для Украины и 365 ракет к ней. Об этом сообщили волонтеры в Twitter:

"Есть отличные новости. Нам удалось собрать 2 300 000 долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО RM-70 и 365 ракет к ней. Только за два с половиной месяца к сбору средств присоединились 19 165 частных лиц и компаний. Ожидается, что ракетная установка будет развернута через несколько недель". "Завтра мы начинаем еще один сбор средств. Мы будем собирать деньги на то, на что еще никто в мире не собирал. И это будет по-настоящему взрывным".

РСЗО RM-70 приняли на вооружение армии Чехословакии в 1971 году, однако она остается эффективной. Как и российская версия РСЗО БМ-21, она имеет пусковую установку на 40 ракет "Град" калибра 122 мм, но, в отличие от версии оккупантов, несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.