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Сунак: Великобритания станет ключевой частью коалиции по поддержке Воздушных сил Украины

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Многообещающее заявление премьера Британии

Сунак: Великобритания станет ключевой частью коалиции по поддержке Воздушных сил Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Великобритания станет ключевой частью коалиции партнеров, которая оказывает поддержку в развитии Воздушных сил Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил премьер Риши Сунак.

"Мы будем ключевой частью коалиции партнеров, которая оказывает такую поддержку Владимиру (Зеленскому. – Ред.) и Украине. Непростое дело построить способности Воздушных сил. Сюда входит не только передача самолетов, но и обучение пилотов и сопроводительная логистика, в чем Великобритания может играть большую роль", - отметил глава правительства Великобритании.

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Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая "начнется относительно скоро".

Премьер также подчеркнул, что и другие страны будут вовлечены в создание авиационной коалиции для Украины, и он обсудит это с другими лидерами позже на этой неделе.

"Мы очень заинтересованы в развитии коалиции стран, которые оказывают Владимиру и его народу авиационную поддержку, в которой они нуждаются", - подытожил Сунак.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания летом начнет начальный этап учений украинских пилотов на F-16.

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В статье: война с россией Риши Сунак
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