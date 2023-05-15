В луганском барбершопе взорвался "министр МВД"

В центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва получил ранение так называемый "временно исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет, сообщают РосСМИ.

Пособнику РФ госпитализирован. В сообщении говорится, что предатель Украины в тяжелом состоянии и находится в реанимации Луганской областной клинической больницы.

По сведениям пропагандистов, Корнет пострадал в результате взрыва в барбершопе. В сети также показали фото и видео якобы с места взрыва в Луганске.

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Стоит отметить, что взрыв случился возле здания Луганского областного телевидения, где часто бывают местные и российские пропагандисты.

По неподтвержденным сведениям, в Луганске могло сработать самодельное взрывное устройство.

Игорь Корнет родился 29 апреля 1973 года.

Корнет был сотрудником Министерства внутренних дел Украины, но перешел на сторону пророссийских боевиков. Стоит отметить, что он работал обычным следователем уголовного розыска. 27 августа 2014 года стал так называемым "министром внутренних дел ЛНР".

Корнету приписывали возможность серьезно влиять на ситуацию в квазиреспублике и его даже считают ключевым вдохоновителем "переворота в ЛНР", который произошел в 2017 году и привел к бегству тогдашнего главаря боевиков Игоря Плотницкого.

Стоит отметить, что "переворот в ЛНР" начался после того, как Плотницкий решил "уволить" Корнета якобы из-за захвата чужого дома. После этого Корнет нанес серьезный ответный удар - ввел в центральную часть Луганска своих пособников и "арестовал" людей из окружения Плотницкого. В конфликте власти РФ были на стороне Корнета.