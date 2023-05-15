Вице-президент DFB высмеял визит Зеленского в Берлин. После шквала критики пришлось извиняться
Герман Винклер наляпал лишнего на свою же голову
president.gov.ua
Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер пренебрежительно высмеял недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.
Как сообщает Reuters, футбольный чиновник опубликовал в своих соцсетях пост, в котором пожаловался на перекрытые дороги в Берлине "из-за приезда бывшего украинского актера". Также он иронично заявил, что "по крайней мере советский мемориал в Трептов-парке пока стоит".
Во время визита Зеленского в минувшее воскресенье большое количество центральных районов города были заблокированы. Тамошняя полиция прибегла к повышенным мерам безопасности.
Reuters отмечает, что Винклер является уроженцем Восточной Германии, которая тогда была государством-сателлитом Советского Союза.
Футбольная федерация Германии отреагировала на инцидент, заявив, что такие слова Винклера неприемлемы. DFB отметила, что этот вопрос будет поднят во время встречи глав региональных ассоциаций - Винклер также возглавляет футбольную федерацию Саксонии.
"В этой дискуссии Нойендорф (президент DFB) очень четко дал понять, что комментарии Винклера относительно президента Украины Владимира Зеленского были восприняты как невыносимые и оскорбительные. Он считает подход Винклера несовместимым с основными принципами DFB", - передает заявление федерации Reuters.
Винклер после шквала критики удалил свой пост, а также выступил с извинениями.
"Этот пост был создан в очень эмоциональной для меня ситуации у мемориала в Трептов-парке. Я бы больше не писал это в таком ключе. Я прошу прощения за это и за раздражение, которое это вызвало", - написал Винклер в Facebook.
Напомним, что федерации Украины и Германии договорились о проведении товарищеского матча между национальными командами. Он запланирован на 12 июня этого года и состоится в Бремене. Для Бундестим этот поединок станет 1000-м в истории сборной.
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