"Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности", - Молдова выходит из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдова намерена выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом 15 мая сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу, пишет NewsMaker.

Гросу сказал, что намерен инициировать законную процедуру, которая позволит "сделать первый шаг для выхода из содружества". Спикер отметил, что обсудил уже инициативу с гражданами, парламентской фракцией партии "Действие и солидарность", а также с президентом Майей Санду.

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"Как председатель парламента я объявляю, что инициировал процедуру выхода Молдовы из межпарламентской ассамблеи СНГ", – заявил политик.

Спикер рассказал, что намерен сообщить о своей инициативе премьер-министру Дорину Речану и подготовить законопроект к следующему заседанию Постоянного бюро парламента.

"После того как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может зваться сообществом. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины. Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности. За 30 лет мы доказали, что стремимся к процветанию и демократии и к лучшему будущему. СНГ – это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором", – заявил Гросу.