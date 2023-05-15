  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Игнат об авиакатастрофах на Брянщине: Там истерика
В тренде

Игнат об авиакатастрофах на Брянщине: Там истерика

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

За день на Брянщине разбилось 5 воздушных судов

Игнат об авиакатастрофах на Брянщине: Там истерика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российская пропаганда не может определиться с версией и обвиняет во всем то украинских диверсантов, то собственную ПВО.

Читайте такжеВ Брянской области были сбиты два самолета и два вертолета РФ – российские СМИ

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

"Третий вертолет исчез тоже по непонятным причинам. Это не очень признается в РФ, чтобы еще чернее тот день не стал для них", – сказал он.

Игнат отметил, что российская пропаганда рассматривает разные варианты: от деятельности партизан до работы украинских истребителей или собственной противовоздушной обороны.

"Там истерика. Мы за ними наблюдаем, и это нас очень радует", – заявил он.

Он отметил, что РФ продолжает готовить пилотов, а около 100 – 150 человек ежегодно.

"Особых надежд на то, что в России закончатся летчики, у нас, конечно, нет. Но качественный состав будет значительно хуже", - резюмировал Игнат.

Напомним, в Брянской области РФ 13 мая разбилось 5 воздушных судов. В частности три вертолета и два истребителя Су-34 и Су-35. По мнению Игната, к этому причастна российская ПВО.

По теме
yellow-arrow
Вацко: Ярмоленко сейчас не может планировать свое будущее, сейчас все исключительно в руках Аль-Айна
yellow-arrow
Monte обыграли NaVi и вышли в финальный этап BLAST Paris Major 2023
yellow-arrow
"Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности", - Молдова выходит из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Юрий Игнат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде