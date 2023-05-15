Игнат об авиакатастрофах на Брянщине: Там истерика

Российская пропаганда не может определиться с версией и обвиняет во всем то украинских диверсантов, то собственную ПВО.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Укринформ.

"Третий вертолет исчез тоже по непонятным причинам. Это не очень признается в РФ, чтобы еще чернее тот день не стал для них", – сказал он.

Игнат отметил, что российская пропаганда рассматривает разные варианты: от деятельности партизан до работы украинских истребителей или собственной противовоздушной обороны.

"Там истерика. Мы за ними наблюдаем, и это нас очень радует", – заявил он.

Он отметил, что РФ продолжает готовить пилотов, а около 100 – 150 человек ежегодно.

"Особых надежд на то, что в России закончатся летчики, у нас, конечно, нет. Но качественный состав будет значительно хуже", - резюмировал Игнат.

Напомним, в Брянской области РФ 13 мая разбилось 5 воздушных судов. В частности три вертолета и два истребителя Су-34 и Су-35. По мнению Игната, к этому причастна российская ПВО.