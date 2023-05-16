Россия совершила "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев. ПВО на высоте
Большинство воздушных целей было уничтожено
Ілюстраційне фото, dsns.gov.ua
В ночь на вторник, 16 мая, Россия совершила восьмое воздушное нападение на Киев с начала месяца.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, на этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. "Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", говорится в сообщении КМВА.
По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено. Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы.
Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.
На данный момент информации о пострадавших нет. Данные для оперативной сводки собираются и уточняются.
Популярное сейчас
- Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы
- Экс-игрок Полесья, который получил полгода дисквалификации за толчок девушки-арбитра, может продолжит карьеру в УПЛ
- Вацко назвал сумму отступных Салюка и Брагару в Черноморце
- Подоляк рассказал, на каких условиях Украина может обменять Богуслаева
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 12:06 Украинские Ночью была самая массовая атака на Киев за все время войны. После прилетов на Одещине стало известно о погибшем
- 07:05 Украинские Россия снова совершила массированную ракетную атаку. Над Киевом все цели уничтожила ПВО
- 16:35 Украинские Игнат уверяет, что атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет