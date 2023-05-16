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Россия совершила "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев. ПВО на высоте

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Большинство воздушных целей было уничтожено

Россия совершила "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев. ПВО на высоте

Ілюстраційне фото, dsns.gov.ua

Новина українською

В ночь на вторник, 16 мая, Россия совершила восьмое воздушное нападение на Киев с начала месяца.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, на этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. "Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", говорится в сообщении КМВА.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено. Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

На данный момент информации о пострадавших нет. Данные для оперативной сводки собираются и уточняются.

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В статье: Киев война с россией ракетная атака
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