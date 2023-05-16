ВСУ в понедельник нанесли 8 ударов по ЗРК россиян и по 5 станциям РЭБ
За сутки произошло почти полсотни боевых столкновений
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 15 мая, сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага.
Было также уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов.
Россияне в свою очередь в понедельник дважды били ракетами по Константиновке Донецкой области. Кроме того, российская федерация нанесла 48 авиационных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.
Популярное сейчас
- Сергей Кравченко: Думаю, что Ротаню дадут больше, чем одну игру дисквалификации
- Мэр Харькова Терехов: Ярославский заверил, что и дальше будет поддерживать Металлист
- Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы
- Зозуля о Шевченко и Джоковиче: Украинец в сознании на одном гектаре не сядет рядом с этим дерьмом
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 08:24 Украинские Вплотную к огромной цифре в графе "Личный состав". Генштаб – о потерях россиян за 14 мая
- 07:12 Украинские Авиация и артиллерия ВСУ за воскресенье нанесли 23 удара по районам сосредоточения россиян
- 19:22 Украинские Генштаб ВСУ: Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления врага