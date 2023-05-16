ВСУ в понедельник нанесли 8 ударов по ЗРК россиян и по 5 станциям РЭБ

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 15 мая, сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага.

Было также уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов.

Россияне в свою очередь в понедельник дважды били ракетами по Константиновке Донецкой области. Кроме того, российская федерация нанесла 48 авиационных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.