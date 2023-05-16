Двадцать единиц личного состава до отметки 200 тысяч. Генштаб – о потерях россиян за 15 мая
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов
17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 199980 (+520) человек ликвидировано,
- танков – 3762 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7348 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 3150 (+13) ед,
- РСЗО – 562 (+0) ед,
- средства ПВО – 316 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732 (+12),
- крылатые ракеты – 973 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6048 (+14) ед,
- специальная техника – 410 (+3).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия серьезно заинтересована в вингере Днепра-1
- Почти сенсация. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1
- Спаллетти поздравил российский Зенит с чемпионством: Мы двойные чемпионы
- Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 08:24 Украинские Вплотную к огромной цифре в графе "Личный состав". Генштаб – о потерях россиян за 14 мая
- 07:12 Украинские Авиация и артиллерия ВСУ за воскресенье нанесли 23 удара по районам сосредоточения россиян
- 19:22 Украинские Генштаб ВСУ: Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления врага
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн