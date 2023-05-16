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Двадцать единиц личного состава до отметки 200 тысяч. Генштаб – о потерях россиян за 15 мая

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ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

Двадцать единиц личного состава до отметки 200 тысяч. Генштаб – о потерях россиян за 15 мая

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 199980 (+520) человек ликвидировано,
  • танков – 3762 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 7348 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3150 (+13) ед,
  • РСЗО – 562 (+0) ед,
  • средства ПВО – 316 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732 (+12),
  • крылатые ракеты – 973 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6048 (+14) ед,
  • специальная техника – 410 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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