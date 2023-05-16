Кинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО
Ночью оккупанты совершили атаку
Телеграм-канал Зеленского
Около 03:30 16-го мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.
С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", "SuperCum". Все – уничтожены, как пишет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В ГСЧС показали кадры устранения пожара после ночной атаки на Киев. Предположительно, речь идет о последствиях падения обломков.
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