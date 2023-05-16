  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО
В тренде

Кинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО

Общие новости
(3 голосов)

Ночью оккупанты совершили атаку

Кинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО

Телеграм-канал Зеленского

Новина українською

Около 03:30 16-го мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", "SuperCum". Все – уничтожены, как пишет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В ГСЧС показали кадры устранения пожара после ночной атаки на Киев. Предположительно, речь идет о последствиях падения обломков.

Читайте такжеДвадцать единиц личного состава до отметки 200 тысяч. Генштаб – о потерях россиян за 15 мая

По теме
yellow-arrow
Франция вслед за Британией планирует передать Украине дальнобойные ракеты
yellow-arrow
Первый ЗРК SAMP/T уже прибыл в Украину – итальянские СМИ
yellow-arrow
Двадцать единиц личного состава до отметки 200 тысяч. Генштаб – о потерях россиян за 15 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Валерий Залужный Кинжал ПВО ППО
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.05.2023 в 10:14
Уявляю, який зараз "вой" стоїть на болотах))) 6!!! Кинжалів аналоговнет "нащелкал" Петріот!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде