Кинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО

Около 03:30 16-го мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", "SuperCum". Все – уничтожены, как пишет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В ГСЧС показали кадры устранения пожара после ночной атаки на Киев. Предположительно, речь идет о последствиях падения обломков.