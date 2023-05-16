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Первый ЗРК SAMP/T уже прибыл в Украину – итальянские СМИ

Общие новости
(2 голосов)

Укрепление ПВО

Первый ЗРК SAMP/T уже прибыл в Украину – итальянские СМИ

Eurosam

Новина українською

Украина получила первый итальянско-французский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T – систему противовоздушной обороны дальнего действия. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa. Известно, что его обслуживанием будут заниматься 20 специалистов.

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Противоракетная система обороны SAMP/T предназначена для защиты поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет. Комплекс может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.

SAMP/T разработан европейским консорциумом Eurosam. Система стоит на вооружении в Италии, Франции и Сингапуре.

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В статье: война с россией ПВО ППО SAMP/T
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Источник:
lastampa.it

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