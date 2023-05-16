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Летчик-штурмовик Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, он приблизился к рекорду аса Кожедуба

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По состоянию на сейчас – рекорд среди пилотов ВСУ

Летчик-штурмовик Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, он приблизился к рекорду аса Кожедуба

libkos

Новина українською

Украинский военный летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко рассказал о своем юбилейном вылете. Он приближается к рекорду легендарного пилота Ивана Кожедуба. Сейчас это самое большое личное количество среди летчиков всех Воздушных сил.

"Это мой 300-й боевой вылет... Каждый раз думаю, вернусь ли... Утро. Еще 40 минут назад вернулся с боевого задания... Это был мой трехсотый боевой вылет. Если кто-то думает, что этим можно гордиться, то вы ошибаетесь. Эмоции совсем другие... Каждый раз испытываешь страх, каждый раз перед взлетом ты думаешь, вернешься ли на этот раз, или, возможно, это последний полет..."

"С самого начала широкомасштабного вторжения у нас нет одинаковых полетов. Некоторые вылеты просто не хочется вспоминать, но они все равно приходят во сне с ребятами, которых потерял в бою. Никогда не забуду, как Даня Мурашко успел прокричать "Я отвернул", а уже через мгновение я увидел в зеркало попадание ракеты, мы летели парой... И это только один из трехсот боевых вылетов..."

"Или, когда по мне открывали огонь из буквально всего, когда уничтожал колонны и только после возвращения, понимал, что мой Су-25 побит настолько, что ремонту не подлежит... Очевидно, что нормальный человек бежал бы от всего этого, но не ты. Ты должен быть здесь, должен вести за собой в бой, потому что там, на передке, тебя ждут наши воины, которые держат линию обороны до последнего вздоха, и они тоже хотят жить, они также устали от этой войны, но они стоят, и мы должны, потому что за нашими спинами наши семьи, вся Украина и Украинский народ".

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"Для чего мы работаем? Для того, чтобы живыми остаться? Конечно, это желание есть у каждого, но нет! Чтобы спасти как можно больше воинов, помочь им, чтобы эта сволочь, а иначе их не назовешь, не распространялась по нашей земле. Если мы уничтожим хоть одного оккупанта, то он уже не сможет убивать наших ребят и девушек. А если мы забираем десятками, а иногда и сотнями, за один вылет, то сколько мы своих спасаем? А на передовой нашим гораздо труднее... Мы прилетели, отработали и вернулись в относительную безопасность, а они – под вечными обстрелами. Поэтому снова собрался, взял ЗШ и быстро в самолет, потому что там тебя уже заждались..."

Подполковник Ростислав Лазаренко одним из первых был награжден Крестом боевых заслуг, является кавалером ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, кавалером ордена "За мужество" ІІІ степени.

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В статье: война с россией
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Источник:
ВСУ

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