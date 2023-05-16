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Сырский – о ситуации в Бахмуте: У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы

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"Вагнеровцы" залезли в город, как крысы в мышеловку

Сырский – о ситуации в Бахмуте: У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы

Military Media Center

Новина українською

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении:

"Посетил командиров и воинов на переднем крае. Каждый из них является автором новой страницы истории нашей войны. "Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы. Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонительной операции".

"Просчитали все возможные сценарии развития событий. Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя. Держим строй! Вместе – победим! Слава Украине и ее защитникам".

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В статье: война с россией Бахмут Александр Сырский
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Источник:
t.me/osirskiy

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