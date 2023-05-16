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"6 Кинжалов – впечатляющий показатель". В Воздушных силах прокомментировали отбитую атаку

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Киев остается в эпицентре событий

"6 Кинжалов – впечатляющий показатель". В Воздушных силах прокомментировали отбитую атаку

тасс

Новина українською

Силы противовоздушной обороны Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", которые враг направил против столицы. В эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил:

"Были применены аэробаллистические ракеты с шести самолетов МИГ 31К, которые являются носителями "Кинжалов". Шесть таких ракет были направлены против столицы и все они были уничтожены нашей противовоздушной обороной. Работа чрезвычайно успешная. Шесть "Кинжалов" – это впечатляющий показатель... Киев остается в эпицентре событий, потому что столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами ПВО. Инфраструктура и другие важные государственные объекты – всегда будут в приоритете у врага".

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Он добавил, что также оккупанты атаковали Украину с помощью кораблей, которые размещены в Черном море. Силами ПВО было уничтожено 9 крылатых ракет "Калибр" на разных направлениях, а также баллистические ракеты. Всего было уничтожено 18 ракет. Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах.

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В статье: война с россией Кинжал ПВО ППО Юрий Игнат
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