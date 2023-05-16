Есть необходимость изменений в процедурах НАТО. Дуда и Столтенбенг провели разговор о ракете РФ, найденной в лесу польского Быдгоща

Президент Польши Анджей Дуда поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации, связанной со сбитием российской ракеты под Быдгощем. По информации RMF24, Дуда сообщил об "усилении активности со стороны России и Беларуси, которая имеет явно провокационный характер".

Говоря о действиях польских властей в этом вопросе, генеральный секретарь НАТО "не выразил никаких возражений, поскольку передача информации на военном уровне состоялась". Дуда предложил Столтенбергу внести изменения в процедуры НАТО, чтобы быть лучше подготовленными к подобным ситуациям.

Речь идет о том, чтобы эти процедуры были стандартизированы и упрощены, ведь ситуация, подобная польской, потенциально может произойти в любой соседней стране на фланге НАТО, утверждал польский президент в разговоре с главой НАТО. Одно из изменений в работе Альянса, которое Польша хочет внести, касается процедуры обыска.

Как услышал журналист RMF FM, "из того, что эта ракета не была перехвачена, надо также сделать выводы". Как было установлено, системы были включены, но не перехватили ракету, поскольку они не покрывают всю территорию страны.