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Есть необходимость изменений в процедурах НАТО. Дуда и Столтенбенг провели разговор о ракете РФ, найденной в лесу польского Быдгоща

Общие новости
(1 голосов)

"Из того, что эта ракета не была перехвачена, надо также сделать выводы"

Есть необходимость изменений в процедурах НАТО. Дуда и Столтенбенг провели разговор о ракете РФ, найденной в лесу польского Быдгоща

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации, связанной со сбитием российской ракеты под Быдгощем. По информации RMF24, Дуда сообщил об "усилении активности со стороны России и Беларуси, которая имеет явно провокационный характер".

Говоря о действиях польских властей в этом вопросе, генеральный секретарь НАТО "не выразил никаких возражений, поскольку передача информации на военном уровне состоялась". Дуда предложил Столтенбергу внести изменения в процедуры НАТО, чтобы быть лучше подготовленными к подобным ситуациям.

Речь идет о том, чтобы эти процедуры были стандартизированы и упрощены, ведь ситуация, подобная польской, потенциально может произойти в любой соседней стране на фланге НАТО, утверждал польский президент в разговоре с главой НАТО. Одно из изменений в работе Альянса, которое Польша хочет внести, касается процедуры обыска.

Как услышал журналист RMF FM, "из того, что эта ракета не была перехвачена, надо также сделать выводы". Как было установлено, системы были включены, но не перехватили ракету, поскольку они не покрывают всю территорию страны.

Читайте такжеRMF FM: В апреле на территорию Польши упала именно российская ракета – известны детали инцидента

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг Анджей Дуда
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Источник:
rmf24.pl

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.05.2023 в 13:07
Треба значно більше стурбуватися
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