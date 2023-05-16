Британская разведка: ВСУ достигли тактического прогресса в Бахмуте, стабилизировали фланги
Вероятно, на данный момент использование ключевой дороги снабжения является более безопасным
Zelenskiy Official
Силы группы Вагнера продолжают постепенно проходить украинские позиции в центре города Бахмут Донецкой области. Впрочем, за последние четыре дня украинские войска достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу.
Кроме прогресса на юге от города, украинские воины отодвинули российскую линию фронта на северо-запад от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения.
Украина сдерживает продвижение российских войск на запад вдоль линии канала "Донец-Донбасс", превратив водную артерию в препятствие в рамках глубокой оборонительной зоны вокруг города Часов Яр, отмечает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 16, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0FG6w4yI6a
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BPDgNQ7Z39
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