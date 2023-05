Британская разведка: ВСУ достигли тактического прогресса в Бахмуте, стабилизировали фланги

Силы группы Вагнера продолжают постепенно проходить украинские позиции в центре города Бахмут Донецкой области. Впрочем, за последние четыре дня украинские войска достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу.

Кроме прогресса на юге от города, украинские воины отодвинули российскую линию фронта на северо-запад от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения.

Украина сдерживает продвижение российских войск на запад вдоль линии канала "Донец-Донбасс", превратив водную артерию в препятствие в рамках глубокой оборонительной зоны вокруг города Часов Яр, отмечает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2023.



