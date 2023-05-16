  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британская разведка: ВСУ достигли тактического прогресса в Бахмуте, стабилизировали фланги
В тренде

Британская разведка: ВСУ достигли тактического прогресса в Бахмуте, стабилизировали фланги

Общие новости
(2 голосов)

Вероятно, на данный момент использование ключевой дороги снабжения является более безопасным

Британская разведка: ВСУ достигли тактического прогресса в Бахмуте, стабилизировали фланги

Zelenskiy Official

Новина українською

Силы группы Вагнера продолжают постепенно проходить украинские позиции в центре города Бахмут Донецкой области. Впрочем, за последние четыре дня украинские войска достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу.

Читайте такжеЗащитники продвигаются, россияне стягивают десантников. ВСУ и Минобороны – о ситуации в Бахмуте

Кроме прогресса на юге от города, украинские воины отодвинули российскую линию фронта на северо-запад от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения.

Украина сдерживает продвижение российских войск на запад вдоль линии канала "Донец-Донбасс", превратив водную артерию в препятствие в рамках глубокой оборонительной зоны вокруг города Часов Яр, отмечает британская разведка.

По теме
yellow-arrow
Минобороны РФ заявило о "уничтожении" Patriot во время ночной атаки на Киев
yellow-arrow
Беатрис Хаддад Мая - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Президент ЮАР Рамафоса заявил, что Зеленский и Путин согласились на мирную делегацию переговорщиков из Африки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
16.05.2023 в 15:44
Гол назревает.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде