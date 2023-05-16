В Донецкой области россияне используют учебные заведения для размещения личного состава

Противник и в дальнейшем продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях.

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Так, здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области российские оккупанты используют для размещения личного состава. Во дворе школы спрятана военная техника, подвальные помещения служат как укрытие. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.