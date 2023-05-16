В Донецкой области россияне используют учебные заведения для размещения личного состава
Пишет Генштаб
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Противник и в дальнейшем продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях.
Так, здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области российские оккупанты используют для размещения личного состава. Во дворе школы спрятана военная техника, подвальные помещения служат как укрытие. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Враг сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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