ANSA: Венгрия заблокировала пакет помощи для Украины на сумму в полмиллиарда евро

Венгрия неожиданно заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира (ЕФМ) на вооружение, предназначенное для Украины. Об этом агентству ANSA сообщил собственный источник.

Транш составляет 500 миллионов евро, его должны были выплатить Украине уже в следующий понедельник, 22 мая. Как сообщается, Будапешт потребовал "гарантий" того, что Европейский фонд мира сохранит свою "глобальную" направленность в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева.

Европейский фонд мира возмещает государствам-членам обычно 50%, но фиксированного стандарта нет.