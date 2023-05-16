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ANSA: Венгрия заблокировала пакет помощи для Украины на сумму в полмиллиарда евро

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Эти средства должны пойти на оружие для ВСУ, это уже восьмой подобный пакет

ANSA: Венгрия заблокировала пакет помощи для Украины на сумму в полмиллиарда евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Венгрия неожиданно заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира (ЕФМ) на вооружение, предназначенное для Украины. Об этом агентству ANSA сообщил собственный источник.

Транш составляет 500 миллионов евро, его должны были выплатить Украине уже в следующий понедельник, 22 мая. Как сообщается, Будапешт потребовал "гарантий" того, что Европейский фонд мира сохранит свою "глобальную" направленность в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева.

Европейский фонд мира возмещает государствам-членам обычно 50%, но фиксированного стандарта нет.

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В статье: война с россией Виктор Орбан
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Источник:
ansa.it

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