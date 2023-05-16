Беатрис Хаддад Мая - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Ангелина Калинина в шаге от выхода в полуфинал престижного теннисного турнира в Риме. На пути к четверке лучших у нее будет бразильская соперница Беатрис Хаддад Мая - 15-й номер женского рейтинга прямо сейчас. Чуть больше года назад они встречались на харде в США и тогда победу праздновала украинка. Сейчас другая страна и другое покрытие: сможет ли Калинина победить южноамериканку на грунтовом покрытии?
Матч пройдет на центральном корте. Ориентировочное начало в 20:00.
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Теннис. WTA. Рим. Четвертьфинал
16 мая. Начало ориентировочно в 20:00
Беатрис Хаддад Мая (Бразилия, 15) - Ангелина Калинина (Украина, 47)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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