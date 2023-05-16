Президент ЮАР Рамафоса заявил, что Зеленский и Путин согласились на мирную делегацию переговорщиков из Африки
С какой именно инициативой выступили африканские страны - пока что непонятно
Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что лидеры Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились на делегацию мирных переговорщиков от африканских лидеров.
Об этом сообщает CGTN Europe - китайская телесеть, вещающая на Европу.
Рамафоса заявил, что несколько лидеров африканских стран проинформировали о своей мирной инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
"Африканский мирный план получил "осторожную" поддержку из мировых столиц - в том числе Вашингтона и Лондона, которые о нем проинформировали", - добавил Рамафоса.
По его словам, сейчас идет подготовка к визиту делегации. Предугадать ее результат пока сложно, отметил президент ЮАР.
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