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Минобороны РФ заявило о "уничтожении" Patriot во время ночной атаки на Киев

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Что на это ответили в ВСУ

Минобороны РФ заявило о "уничтожении" Patriot во время ночной атаки на Киев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российское Минобороны после ночной ракетной атаки по Украине утверждает, что якобы уничтожило ЗРК Patriot в Киеве. В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать такие заявления врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы не будем комментировать заявление Министерства обороны вражеского государства, больше ничего не буду говорить", - заявил Игнат.

Читайте такжеКинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО

Напомним, что сегодня Минобороны РФ объявило, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс Patriot в Киеве.

В ежедневной сводке ведомство голословно нафантазировало, что в процессе удара, нанесенного по Киеву ночью на 16 мая, "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".

При этом никаких подробностей или дополнительной информации в подтверждение этого сообщения россияне не привели.

Следует заметить, что по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты во время атаки выпустили 18 ракет и все они были уничтожены, включая 6 аэробалистических "Кинжалов".

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В статье: война с россией
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