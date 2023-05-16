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18 ракет по Киеву, все были сбиты. Видео киевской ночи в ракетных атаках и работе ПВО

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Россия нанесла один из самых массовых ракетных ударов по Киеву

18 ракет по Киеву, все были сбиты. Видео киевской ночи в ракетных атаках и работе ПВО

REUTERS

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Ночью 16 мая Киев подвергся самой плотной атаке с неба за время войны, как оценили ее в Киевской военной администрации. Россия комплексно ударила по городу по разным направлениям одновременно дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами.

Читайте такжеКинжалы, Калибры, баллистика, дроны. Залужный сообщил о безупречном результате работы ПВО

Ночью Россия выпустила по Киеву 18 ракет, шесть из которых были аэробалистическими "Кинжалами". И все они были сбиты. О том, как происходила атака, и как работало ПВО, смотрите в видеоматериале BBC.

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В статье: война с россией
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