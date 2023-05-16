Роспропаганда придумала фейк о "поминальных" матчах в УПЛ при пустых трибунах, УАФ высмеяла пропагандистов
Роспропаганда продолжает штамповать дешевые фейки
facebook.com/uafukraine
УАФ отреагировала на российский фейк, который недавно активно стал разгоняться по российским СМИ. Российские пропагандисты заявляли о том, что УАФ якобы проведет три матча УПЛ без зрителей из-за того, что ВСУ якобы потеряли 300 000 воинов на войне с РФ.
К таким матчам отнесли "Шахтер" – "Днепр-1", "Металлист 1925" – "Кривбасс" и "Минай" – "Александрия". Указывается, что они пройдут 6, 7 и 8 июня, хотя последний тур чемпионата Украины запланирован на 3 июня. Кроме того, "Минай" и "Александрия" уже не сыграют между собой в сезоне 2022/23, команды провели оба матча.
"Согласно сводкам Генштаба ВСУ, уже завтра количество "демилитаризованных" рашистов достигнет 200 тысяч. Чтобы отвлечь внимание от собственных масштабных потерь в захватнической войне против Украины, страна "404" придумала примитивный фейк об "УАФ и трех поминальных матчах клубов УПЛ при пустых трибунах".
Его сразу же начали массово распространять российские телеграм-каналы, включая канал забавного любимца кремля – соловьева. Чем сразу подтвердили, откуда ноги растут.
Мы благодарны украинским и зарубежным СМИ, которые сразу распознали в этой дезинформации дешевый фейк. На болотах все так плохо, что единственное, на что способен агрессор, это продуцирование дешевых фейков.
Используя возможность, искренне желаем российскому футболу насладиться своим заслуженным бессрочным отстранением на международной арене. Спасибо ВСУ за успешную "демилитаризацию" оккупантов на суше, на воде и в воздухе", - заявляет УАФ на Фейсбук.
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