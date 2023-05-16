Роспропоганда придумала фейк о "поминальных" матчах в УПЛ при пустых трибунах, УАФ высмеяла пропогандистов

УАФ отреагировала на российский фейк, который недавно активно стал разгоняться по российским СМИ. Российские пропагандисты заявляли о том, что УАФ якобы проведет три матча УПЛ без зрителей из-за того, что ВСУ якобы потеряли 300 000 воинов на войне с РФ.

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К таким матчам отнесли "Шахтер" – "Днепр-1", "Металлист 1925" – "Кривбасс" и "Минай" – "Александрия". Указывается, что они пройдут 6, 7 и 8 июня, хотя последний тур чемпионата Украины запланирован на 3 июня. Кроме того, "Минай" и "Александрия" уже не сыграют между собой в сезоне 2022/23, команды провели оба матча.