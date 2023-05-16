Буданов: РФ исчерпала свой потенциал для серьезных наступательных действий
Но имеют серьезный потенциал для обороны
Getty Images / Global Images Ukraine
Потенциал врага для серьезных наступательных действий абсолютно исчерпан, но оккупанты выстроили мощную оборону.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью программе "Разные люди", передает Цензор.НЕТ.
"Он (наступательный потенциал - ред) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции", - подчеркнул Буданов.
По словам Буданова, группировка, которая непосредственно задействована в проведении военных действий на территории Украины - около 370 000 военного компонента, более 20 000 войск Нацгвардии и около 7 000 в совокупности разных видов военизированных формирований.
Популярное сейчас
- Минобороны РФ заявило о "уничтожении" Patriot во время ночной атаки на Киев
- Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая
- Летчик-штурмовик Лазаренко совершил 300-й боевой вылет, он приблизился к рекорду аса Кожедуба
- Подоляк рассказал, на каких условиях Украина может обменять Богуслаева
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО