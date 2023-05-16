Окончательное решение: Европейские игры-2023 пройдут без белорусов и россиян
Спортсмены из РФ и РБ не будут допущены к соревнованиям
фото из свободных источников
Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Европейских играх-2023, которые пройдут в Польше.
Как сообщает Inside the Games, в Европейских играх в этом году выразила желание принять участие Федерация бокса России, чтобы иметь возможность пройти квалификацию на Олимпиаду 2024 года, но Европейский олимпийский комитет (ЕОК) заявил, что это невозможно.
"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в коем случае. Поскольку до начала соревнований осталось менее 40 дней, это решение не изменится", — говорится в заявлении ЕОК.
Отметим, что Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.
Также напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.
Популярное сейчас
- За нарушение протокола безопасности. КДК оштрафовал Шахтер и Верес
- "6 Кинжалов – впечатляющий показатель". В Воздушных силах прокомментировали отбитую атаку
- СМИ: Трубин отказывается подписывать новый контракт с Шахтером
- Более 100 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне против Украины
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 18:55 Украинские Россия окончательно перешла из Европейской федерации шахмат в Азиатскую
- 17:58 Украинские Президент ASOIF – о допуске спортсменов РФ и РБ: Их не будут просить говорить, что они выступают против войны
- 18:33 Украинские Палкин: Не будем наивными. Спортсмены РФ будут представлять свою страну, даже не неся ее флаг