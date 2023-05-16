  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Окончательное решение: Европейские игры-2023 пройдут без белорусов и россиян
В тренде

Окончательное решение: Европейские игры-2023 пройдут без белорусов и россиян

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Спортсмены из РФ и РБ не будут допущены к соревнованиям

Окончательное решение: Европейские игры-2023 пройдут без белорусов и россиян

фото из свободных источников

Новина українською

Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Европейских играх-2023, которые пройдут в Польше.

Читайте такжеРоссия окончательно перешла из Европейской федерации шахмат в Азиатскую

Как сообщает Inside the Games, в Европейских играх в этом году выразила желание принять участие Федерация бокса России, чтобы иметь возможность пройти квалификацию на Олимпиаду 2024 года, но Европейский олимпийский комитет (ЕОК) заявил, что это невозможно.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в коем случае. Поскольку до начала соревнований осталось менее 40 дней, это решение не изменится", — говорится в заявлении ЕОК.

Отметим, что Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.

Также напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

По теме
yellow-arrow
CNN: Россияне не уничтожили, но повредили один из комплексов ЗРК Patriot под Киевом
yellow-arrow
Буданов: РФ исчерпала свой потенциал для серьезных наступательных действий
yellow-arrow
Роспропаганда придумала фейк о "поминальных" матчах в УПЛ при пустых трибунах, УАФ высмеяла пропагандистов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде