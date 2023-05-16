Окончательное решение: Европейские игры-2023 пройдут без белорусов и россиян

Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Европейских играх-2023, которые пройдут в Польше.

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Как сообщает Inside the Games, в Европейских играх в этом году выразила желание принять участие Федерация бокса России, чтобы иметь возможность пройти квалификацию на Олимпиаду 2024 года, но Европейский олимпийский комитет (ЕОК) заявил, что это невозможно.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в коем случае. Поскольку до начала соревнований осталось менее 40 дней, это решение не изменится", — говорится в заявлении ЕОК.

Отметим, что Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.

Также напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.