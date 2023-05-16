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CNN: Россияне не уничтожили, но повредили один из комплексов ЗРК Patriot под Киевом

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Степень повреждений одной из систем пока оценивается

CNN: Россияне не уничтожили, но повредили один из комплексов ЗРК Patriot под Киевом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ракетный удар России по Украине в ночь на вторник не привел к уничтожению системы противоракетной обороны Patriot, как об этом заявило российское Министерство обороны.

Об этом телеканалу CNN сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

По словам чиновника, ракетный удар РФ мог привести к повреждению ЗРК Patriot, но его степень пока оценивается. Это позволит определить, можно ли будет отремонтировать систему на месте – иначе придется вывозить ее обратно в США.

Во вторник Министерство обороны России заявило, что поразило ЗРК Patriot в Киеве "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Украинская сторона не комментировала эти заявления Москвы, но отметила, что перехватила все шесть "Кинжалов", выпущенных по Украине.

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Ракетная система Patriot оснащена мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты и многое другое.

Но излучение радара, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и выяснить ее местоположение. И в отличие от некоторых менее дальнобойных систем ПВО, предоставленных Украине, которые являются мобильными и более сложными для поражения, большая батарея Patriot является стационарной системой, что позволяет россиянам со временем определить ее местоположение.

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В статье: война с россией
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